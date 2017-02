Defesa Civil registra 13 ocorrências de chuva manhã desta sexta-feira

Entre as ocorrências estão deslizamentos de barranco, riscos de deslizamento, desabamento de casas e alagação

Segundo o Inmet, o índice de chuva é de 40 mm para o dia de hoje em toda a cidade. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo-DA

Manaus - A Defesa Civil Municipal registrou, na manhã desta sexta-feira (3), um total de 13 ocorrência devido à chuva que atingiu a cidade por volta de 9h30. Entre as ocorrências estão uma alagação, seis deslizamentos, dois riscos de deslizamento, três desabamento de casa de madeira e um desabamento de casa mista.

Agentes da defesa civil estão atendendo todas as áreas registradas, priorizando os casos com risco de vítimas, conforme informou o órgão, através de nota. A precipitação foi de chuva moderada, trovoadas e rajadas de vento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o índice de chuva é de 40 mm para o dia de hoje em toda a cidade.

Chuva de quarta-feira (1º) foi 22% do esperado para fevereiro

Na última quarta-feira (1º), choveu o equivalente a 22% do esperado para todo o mês de fevereiro, segundo informou o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). O órgão divulgou uma nota técnica sobre a previsão das chuvas esperadas até o mês de maio, quando o volume de chuvas deve começar a cair.

Em Manaus, o período mais chuvoso se concentra entre os meses de Janeiro a Maio. Em janeiro, o mínimo climatológico esperado é de 270 milímetros e o máximo é de 300 milímetros. “O mês de janeiro foi um mês muito chuvoso, em especial para a região de Manaus. Para o mês, o acumulado mensal registrado na estação meteorológica convencional do INMET foi de 402 mm, cerca de 34% acima do máximo climatológico (300 milímetros)”, disse o órgão no documento.