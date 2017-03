Defesa Civil registra seis ocorrências na manhã deste sábado

A equipe da Semmasdh irá fazer o atendimento e o cadastro socioeconômico de auxílio aluguel aos moradores da residência. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo-DA

Manaus - A Defesa Civil do Município registrou até às 12h de hoje, 25, seis ocorrências decorrentes da chuva que atingiu a capital amazonense desde a madrugada deste sábado.

Foram registradas, pela central 199, duas ocorrências de rompimento de bueiro nas comunidades Nova Vitória e João Paulo, zona Norte, um desabamento parcial no Armando Mendes, zona Leste, e um risco de desabamento de muro no Zumbi dos Palmares, também na zona Leste. Foram registradas ainda duas alagações na Colônia Antônio Aleixo, zona Norte e na Comunidade da Sharp, zona Sul.

Na ocorrência de alagação na Comunidade da Sharp, onde houve perda total de bens, a Defesa Civil realizou o atendimento de avaliação da situação de risco da moradia e acionou uma equipe de apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência e Direitos Humanos (Semmasdh).

A equipe da Semmasdh irá fazer o atendimento e o cadastro socioeconômico de auxílio aluguel aos moradores da residência. As ocorrências com prioridades de atendimento estão sendo atendidas pelas equipes da Defesa Civil ao longo do dia.