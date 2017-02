Delegado Juan Valério é nomeado novo titular da DEHS

Novo titular da DEHS ingressou na Polícia Civil do Amazonas em 2011. Foto: Erlon Rodrigues/Divulgação/PC-AM

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado-geral, Frederico Mendes, informou que o delegado Juan Carlos de Souza Valério, 36, é o novo titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A nomeação de Valério para o cargo ocorreu nesta quinta-feira (9), após a publicação da Portaria nº 0183/2017 – GDG/PC. Antes de ser convidado para assumir a titularidade da DEHS, Valério estava atuando como diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da instituição.

Juan Valério explicou como serão pautados os trabalhos à frente da DEHS: “Meu objetivo é dar continuidade ao brilhante trabalho desempenhado pelo nosso atual delegado-geral adjunto, Ivo Martins, que comandou durante um período os trabalhos na especializada e obteve o reconhecimento da sociedade pelo empenho", disse.

O delegado informou, ainda, que pretende buscar mais parcerias junto a órgãos de segurança e departamentos da Polícia Civil para que, de forma conjunta, possa manter o nível de trabalho das equipes da especializada na elucidação de homicídios no Estado

Experiência

Bacharel em Direito pela Uninorte Laureate e pós-graduado em Segurança Pública, o novo titular da DEHS ingressou na Polícia Civil do Amazonas em 2011, após aprovação em concurso público. Juan Valério prestou o certame para os cargos de investigador e delegado de Polícia, conseguindo se classificar para os dois cargos. Entretanto, para o posto de delegado permaneceu na lista de espera, aguardando nomeação. Em 2011 o servidor tomou posse como investigador e foi lotado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Três anos depois, precisamente em 2014, Juan Valério passou a integrar o quadro de delegados da instituição, atuando à frente da 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Boa Vista do Ramos, município distante 271 quilômetros em linha reta de Manaus. Em seguida foi indicado para coordenar o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), a equipe de elite da Polícia Civil do Estado.

A autoridade policial integrou ainda o quadro de servidores lotados na Estratégia Estadual de Segurança Pública na Fronteira (Esfron), em Tabatinga, município distante 1.108 quilômetros em linha reta da capital. Em 2015 Juan Valério foi o único representante da região Norte a participar do Curso de Operações Táticas Especiais (Cote), promovido pela Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Ele também trabalhou no plantão do 9º DIP, na zona Leste da cidade.

Em 2016 passou a responder pela titularidade do 23º DIP, na zona Centro-Sul, e ainda participou, como membro da Comissão das Estratégias e Ações de Segurança da Polícia Civil do Amazonas, de eventos em torno dos Jogos Olímpicos realizados em agosto daquele mesmo ano. No dia 8 de junho do ano passado Valério foi nomeado diretor do DRCO, permanecendo no cargo até ser convidado pelo delegado-geral para assumir o comando da DEHS.