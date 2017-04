Denarc apreende 15kg de droga em embarcação e dupla é presa em Manaus

Droga foi apreendida no Porto de Manacapuru, vindo do município de Maraã. Segundo a PC, denúncias apontavam nomes de suspeitos que iriam receber a droga na capital

Suspeitos e drogas foram apresentados nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa. Foto: Raquel Miranda

Manaus - Hudison Andrade Guerreiro, 22, e Alan Deywyd Leão Lima, 35, foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na capital, nessa terça-feira (4), durante ação deflagrada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, foram apreendidos, aproximadamente, 15 quilos de maconha do tipo skunk.

Segundo o diretor do Denarc, a ação iniciou na madrugada de terça-feira, por volta de 1h, no momento em que uma embarcação, vinda do município de Maraã (a 634 quilômetros da capital), atracou no Porto Terra Preta, em Manacapuru. No barco foram encontrados 12 quilos de maconha do tipo skunk.

As equipes do Denarc prenderam Hudison, já em Manaus, por volta das 11h, em uma residência localizada na Rua Amazonas, primeiro etapa do bairro Compensa, zona oeste da cidade. Com ele, foi apreendido um quilo de maconha tipo skunk. Alan foi preso em seguida, por volta das 13h, em uma casa localizada na Rua B-39 do Conjunto Ajuricaba, bairro Planalto, zona centro-oeste da capital. Com o homem, foram apreendidos mais dois quilos de skunk.

Durante a coletiva, Mavignier informou que as equipes do Denarc estavam monitorando a vinda dos 12 quilos de drogas do município de Maraã. “Há cerca de 10 dias recebemos informações, por meio do número (92) 99415-0129, o disque-denúncia do Denarc, de que um grupo estaria enviando drogas de Maraã, por via fluvial, em uma embarcação. As informações davam conta de que a droga seria utilizada para abastecer alguns pontos de comercialização de entorpecentes na capital. A denúncia foi muito precisa, indicando os nomes das pessoas que receberiam o material ilícito em Manaus”, explicou.

Conforme Mavignier, os trabalhos foram realizados em parceria com servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

Mavignier explicou, ainda, que as drogas apreendidas com Hudison e Alan não são oriundas de Maraã. “Em continuidade às diligências, deflagramos uma ação na capital e conseguimos efetuar a prisão de Hudison no bairro Compensa e a de Alan no Conjunto Ajuricaba. Essas drogas que foram apreendidas em Manaus, com os infratores, são de outra transação e não têm ligação com o material apreendido em Manacapuru”, esclareceu.

De acordo com a autoridade policial, a pessoa que estava trazendo as drogas para Manaus desconfiou do monitoramento da polícia e desceu do barco na cidade de Anamã (a 165 quilômetros da capital). “Já obtivemos a identificação e imagens dessa pessoa responsável pelos 12 quilos de maconha do tipo skunk apreendidos no barco. O pedido de prisão preventiva já foi representado à Justiça”, informou o delegado.

Na base do Denarc, Hudison e Alan foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no departamento, a dupla será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.