Denarc apreende cerca de 1,9 tonelada de drogas durante ações deflagradas em 2016

Na noite de 14 de novembro, um grupo foi preso em flagrante com, aproximadamente, 600 quilos de substâncias entorpecentes, entre pasta base de cocaína e maconha. Foto: Divulgação/PC

Manaus - As equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), durante as ações deflagradas no Estado em 2016, apreendeu, aproximadamente, 1,9 tonelada de substâncias entorpecentes, entre cocaína, maconha e drogas sintéticas. O balanço foi divulgado, nesta quinta-feira (29), pelo delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc.

Conforme Mavignier, além das substâncias ilícitas, foram apreendidas pelo policiais civis do departamento, 37 armas de fogo, dentre elas: dois fuzis de guerra, metralhadoras, espingardas calibre 12, revólveres de usos restrito e permitido, além de pistolas de uso restrito das polícias.

Também foram confiscados 714 munições intactas, 37 veículos, entre carros e motocicletas; quatro embarcações utilizadas para o transporte de material ilícito pelos rios do Estado, cerca de R$ 600 mil em espécie, US$ 562 e € 400. Durante as ações policiais 117 pessoas foram presas e outras 188 foram indiciadas por envolvimento com o tráfico de drogas no Amazonas.

Além das substâncias ilícitas, também foram apreendidas 37 armas de fogo. Foto: Divulgação/PC

De acordo com o diretor do Denarc, o balanço das apreensões de substâncias entorpecentes do ano corrente superou ao do ano passado, quando o departamento foi criado, em 1º de fevereiro. Desde a criação do Denarc, em dezembro de 2015, foi apreendida cerca de 1,579 tonelada de drogas, entre maconha e cocaína. Mavignier ressaltou que o departamento encerra as atividades de 2016 com êxito.

“Houve uma evolução muito grande no departamento na questão da repressão ao tráfico de drogas na cidade. Esse trabalho foi voltado não só para o combate ao crime organizado, que utiliza, na grande maioria dos casos, cocaína e maconha, mas intensificamos, também, o combate ao tráfico de drogas sintéticas, utilizadas em raves, flutuantes e boates. Temos uma preocupação muito grande no departamento em reprimir essa modalidade criminosa que nos assusta por conta da facilidade de transportar essas drogas, por ser um material muito pequeno, diferente da cocaína e maconha que o volume é muito maior”, explicou Mavignier.

Paulo Mavignier pontuou que para conseguir esses números relevantes de apreensões, o Denarc contou com o apoio de servidores lotados na Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e, em algumas ocorrências, com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

“As ocorrências do Denarc demandam tempo por conta das investigações. Nossas equipes são especializadas no combate ao tráfico de drogas, mas em alguns casos contamos também com o apoio da Seai, Fera e da Polícia Militar, por meio da Rocam”, lembrou o delegado. O diretor do Denarc enfatizou também que o apoio do delegado-geral, Francisco Sobrinho, também foi imprescindível para os resultados obtidos pelo Denarc neste ano.

Delegado assumiu a direção do departamento, juntamente com a delegada Tamara Albano, diretora adjunta do Denarc, em junho deste ano. Foto: Divulgação/PC