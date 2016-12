Deputado David Almeida faz visita à Rede Diário de Comunicação

David Almeida declarou que pretende trabalhar respeitando a divergência de ideias. Foto: reprodução de TV

Manaus - Respeitar as ideias divergentes para construir um trabalho positivo na Assembleia Legislativa do Amazonas é o objetivo do presidente eleito, deputado David Almeida (PMN), que esteve nesta quarta-feira (28), juntamente com o deputado Platiny Soares (PV), em visita ao vice-presidente da REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC), Cyro Batará Anunciação. O parlamentar assume a presidência da ALE, a partir de 1º de fevereiro.