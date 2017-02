FVS descarta surto de febre amarela em macacos mortos em Novo Aripuanã

Foram localizados apenas poucas carcaças dos animais, sem possibilidade de coleta de material para exames laboratoriais. Foto: Divulgação/Inpa/Arquivo

Manaus - A investigação da morte de macacos, em Novo Aripuanã (a 227 quilômetros da capital), descartou a possibilidade de surto epidêmico de febre amarela. O relatório da equipe técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que, apesar da referência da população local de encontro de primatas mortos, não havia qualquer ocorrência no momento de epizootia (epidemia entre macacos).

Foram localizados apenas poucas carcaças destes animais, sem nenhuma possibilidade de coleta de material para exames laboratoriais com a finalidade de esclarecimento da causa da morte.

"Os técnicos não encontraram animais mortos recentes ou mesmo doentes. Todo esclarecimento foi dado a população local pela equipe técnica tais como, a continuidade do alerta para mortes de macacos, a vigilância de casos suspeitos em humanos e, principalmente, a ampliação da vacinação contra febre amarela", disse o diretor-presidente da FVS-AM, Bernardino Albuquerque.

Bernardino reforça que este fato revela a importância do monitoramento da vigilância a nível de Estado e nos municípios, com a finalidade de atuar de forma preventiva, rápida e oportuna. "O evento em Novo Aripuanã proporcionou a ampliação de cobertura vacinal de febre amarela no Amazonas e reforçou a necessidade de vigilância de casos da doença em humanos e primatas, importantes pilares para se evitar qualquer situação que saia da normalidade", concluiu.

Integração

A FVS, em conjunto com as vigilâncias municipais, continuará com o monitoramento e, em casos suspeitos, intervirão de forma imediata para esclarecer os fatos e tomar as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde de forma oportuna para manter a saúde da população.