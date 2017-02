Detenta do CDPF é acusada de comandar esquema de tráfico de drogas em Parintins

Alaiza está presa desde novembro do ano passado, após ser flagrada pela PC com três quilos de oxi. Foto: Divulgação/PC

Manaus - A presidiária Alaiza de Souza Dias, 47, conhecida como ‘Tia’, que está presa no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), recebeu uma nova ordem de prisão, na manhã desta quinta-feira (23). De acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas, 'Tia' comandava uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Conforme informações da polícia, a presidiária era responsável pelo envio de drogas e também de arma de fogo para Parintins. Alaiza está presa desde novembro do ano passado, após ser flagrada pela PC com três quilos de oxi, na casa onde morava, na Rua 11, do São José 4, zona leste de Manaus.

Nesta quinta-feira, Alaiza voltou a ser presa por tráfico em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela Justiça de Parintins. O mandado foi expedido no ano passado à pedido do delegado Bruno Fraga, da 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Conforme Fraga, um mês após Aliza ser presa em Manaus, a polícia realizou, em Parintins, uma operação que prendeu outras 11 pessoas, envolvidas com o tráfico e comandadas pela presidiária, que já tinha outro processo por tráfico desde 2011.