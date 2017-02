Detenta é transferida com parte do corpo queimado após invasão em delegacia de Novo Aripuanã

Mulher é suspeita de atear fogo em uma casa e ocasionar a morte de uma criança de dois anos. Foto: Marcos Pinheiro/Divulgação

Manaus - A dona de casa Lucinete da Costa Gama, 30, foi agredida e teve parte do corpo queimado, dentro da delegacia de Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), após um grupo de moradores do município invadirem a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), e atear fogo em uma das celas, na tarde desta terça-feira (7). A mulher foi presa em flagrante, na última segunda-feira (6), suspeita de atear fogo em uma casa e ocasionar a morte de uma criança de dois anos, conforme informações do Sargento Buzaglo Rodrigues, da Polícia Militar de Novo Aripuanã.

Segundo o delegado-geral da PC, Frederico Mendes, por meio de assessoria de imprensa, a mulher que estava na carceragem da unidade policial, será levada para outro município, cujo nome não foi informado, para que seja mantida a ordem no local e resguardada a segurança de todos na 73ª DIP.

Delegacia do município foi depredada. Foto: Marcos Pinheiro/Divulgação

Além de atear fogo na delegacia, os moradores incendiaram um carro e depredaram toda vidraça da delegacia, segundo o sargento. No fim da tarde desta terça-feira, a invasão foi controlada, após a chegada do grupamento de Choque da PM.

Por meio de assessoria de imprensa, a Polícia Civil confirmou que o delegado da 73ª DIP, Vinicius de Melo Silveira, foi ferido com uma pedrada, e levado ao hospital do município. A quantidade de presos que fugiram da delegacia durante a invasão dos moradores, ainda não foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo a PC, nesta quarta-feira (8), serão enviados a Novo Aripuanã, policiais do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), servidores lotados no Departamento de Polícia do Interior (DPI) e um perito do Instituto de Criminalística (IC) para auxiliar no trabalho de investigação.

Cela da delegacia e carros foram incendiados por populares. Foto: Marcos Pinheiro/Divulgação

População se reuniu na frente da delegacia para agredir suspeita. Foto: Marcos Pinheiro/Divulgação

Mulher foi transferida após ser agredida e ter parte do corpo queimado por populares. Foto: Marcos Pinheiro/Divulgação