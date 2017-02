Mãe de detento é detida ao tentar entrar com drogas no Compaj

A mulher tenou entrar no presídio com a droga escondida em suas partes íntimas; ela teve a autorização de visita suspensa por 30 dias

Mulher foi flagrada com entorpecente após procedimento de revista. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Uma mulher de 52 anos, mãe de um detento do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no km 8 da BR-174, foi detida ao tentar entrar no presídio com drogas escondidas em suas partes íntimas durante a visita, na manhã deste sábado (4).

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a ocorrência foi registrada às 8h20, após a mãe do detento ser flagrada com o entorpecente nos procedimentos de revista.

A mulher foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para realizar os procedimentos cabíveis. De acordo com a Seap, a mãe do detento também teve a autorização de visita suspensa por 30 dias.

Visitas

As visitas de familiares no Compaj voltaram o ocorrer no dia 28 de janeiro. As visitas haviam sido suspensas após fugas e rebeliões que aconteceram, nos primeiro dias de 2017, em presídios de Manaus. Rebeliões no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na UPP, e na Cadeia Pública Vidal Pessoa, resultaram na morte de 64 detentos.