Detento morre após ser espancado em cela do Compaj

A polícia suspeita que Thiago Augusto Lemos Cardoso se envolveu em briga com outros detentos e foi agredido com socos e pauladas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não se pronunciou sobre o caso. Foto: Carla Albuquerque

Manaus – O detento Thiago Augusto Lemos Cardoso, 29, morreu após ser espancado nas dependências do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174, na última quinta-feira (30). De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o motivo do crime ainda é desconhecido para a polícia.

Ainda conforme os investigadores, a polícia suspeita que Thiago se envolveu em alguma briga com outros detentos e foi agredido com socos e pauladas dentro de uma cela do Compaj.

Thiago foi levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Thiago respondia por porte ilegal de arma de e roubo.

A reportagem tentou obter informações com familiares do presidiário, mas nenhum parente quis comentar sobre o assassinato. O crime é investigado pela DEHS, onde os autores são desconhecidos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) não se pronunciou sobre o caso.