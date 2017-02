Detento é preso por arrastão após ir para regime semiaberto em Manaus 

Segundo a polícia, o homem chegou a cometer um roubo logo após se apresentar no Fórum Enoch Reis para migrar ao semiaberto

Anderson Gomes Vieira, 22, foi preso na tarde de segunda-feira. Foto: Caique Varella

Manaus - O detento do regime semiaberto Anderson Gomes Vieira, 22, foi preso na tarde da última segunda-feira (14), na casa dele, na Rua Mirai, bairro São José Operário, zona leste, por suspeita de envolvimento em uma série de roubos na zona centro-sul de Manaus.

Segundo o delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Anderson chegou a cometer um roubo logo após ele se apresentar no Fórum Enoch Reis para entrar no regime semiaberto.

Conforme Brasil, o presidiário também é suspeito de integrar uma quadrilha formada por um homem, de 19 anos, e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, que foi desarticulada no dia 31 de janeiro deste ano.

“Os três fizeram vários roubos no Aleixo e foram capturados após uma perseguição que terminou no bairro Parque Dez. O Anderson foi o único que estava foragido, pois após o crime foi para residência e se arrumou, em seguida se apresentou no semiaberto”, disse Brasil.

De acordo com o delegado, Anderson foi expulso das Forças Armadas Brasileiras, por conta de um furto. Segundo ele, na Justiça Anderson já respondia por roubo e estava no semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Anderson foi indiciado por roubo, através de um mandado de prisão preventiva da 10ª Vara Criminal. Ele será encaminhado novamente ao sistema penitenciário.