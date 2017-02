Detento do regime semiaberto é morto com dois tiros na zona norte de Manaus

De acordo com investigadores da Polícia Civil, 'Fofão' era um dos atuais chefes do tráfico de entorpecentes na zona sul da capital

Crime ocorreu na na Rua Alameda B, no bairro Lago Azul. Foto: Thiago Monteiro

Manaus - O detento do regime semiaberto Janderson Rodriguês Fonseca, 35, o ‘Fofão’ foi executado com dois tiros, por volta das 19h50 do último domingo (12), na Rua Alameda B, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, em um possível acerto de contas por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios na cidade. De acordo com investigadores da Polícia Civil, Fofão era um dos atuais chefes do tráfico de entorpecentes na zona sul da capital e tentava expandir os negócios em outras regiões da cidade.

Também consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que Janderson foi parceiro do traficante Frank Oliveira da Silva, o ‘Frankzinho do 40’ ou ‘Gavião’, encontrado esquartejado em duas malas, em maio de 2013, nas águas do Rio Negro, próximo a Ponta Negra, zona oeste.

Moradores da zona norte afirmaram que Janderson estava na rua, próximo a uma igreja, quando dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local, em um carro preto, placa e modelos desconhecidos, desceram do veículo e atiraram na direção dele.

Segundo uma moradora, que pediu para não se identificar, soldados do tráfico de Fofão ao saber da morte, saíram de uma invasão foram até o local e fizeram 10 disparos a várias direções. Ninguém ficou ferido.

Janderson foi levado para o Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz, bairro Novo Israel, zona norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A reportagem tentou obter informações com familiares de Janderson, mas ninguém quis comentar sobre o assassinato. Fofão era presidiário do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele respondia na Justiça por dois homicídios e tráfico de drogas.

O assassinato de Fofão foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investiga o crime.