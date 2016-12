Detento do semiaberto é morto com 9 tiros enquanto jogava dominó na zona leste 

Testemunha disse que homem atirou de dentro do veículo; Ricardo Monteiro Cruz, 36, morreu no local

Crime ocorreu na Rua Vinicius de Moraes, bairro Coroado, zona leste de Manaus. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O detento do regime semiaberto Ricardo Monteiro Cruz, 36, foi executado com nove tiros, por volta das 21h30 da última quarta-feira (28), enquanto jogava dominó com amigos, na Rua Vinicius de Moraes, bairro Coroado, zona leste de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime é investigado, onde a autoria e motivo são desconhecidos para a Polícia Civil.

Um amigo de Ricardo, de 36 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, por medo de represálias afirmou que estava jogando dominó em um bar, quando quatro homens, ainda não identificados, chegaram ao local em um Gol, de cor prata e placas não identificadas, um dos assassinos baixou o vidro do veículo e atirou na direção do presidiário. “O Ricardo já estava se preparando para ir embora, quando esses homens chegaram e atiraram nele”, disse o amigo.

Após o homicídio, o grupo fugiu do local e não foi localizado por policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ricardo morreu na hora, conforme informações do Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem tentou obter informações com familiares de Ricardo em um endereço fornecido pela Polícia Civil, mas ninguém estava no local. O velório dele ocorreu na comunidade Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Ricardo respondia por um roubo, em 2012, e desde 2015 estava no regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).