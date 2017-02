Detento do semiaberto é morto a tiros ao tentar assaltar mulher, na zona leste

Proprietário de loja, localizada na Grande Circular, decidiu fechar as portas após a ocorrência. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O presidiário do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anisio Jobim (Compaj), Rodriney Souza de Oliveira, 22, foi morto com dois tiros, na tarde desta quinta-feira (2), ao tentar assaltar a bolsa de uma mulher, na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. O tenente Michel Baiense, da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), relatou que o suspeito foi morto por um "justiceiro" que presenciou o assalto. O homem deixou o local sem ser identificado.

O presidiário tinha sido preso com um carro roubado, na última sexta-feira (27), no bairro Novo Aleixo, zona norte. Segundo a delegada Sansha Sodré, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), na própria sexta-feira ele foi devolvido para o semiaberto do Compaj, onde cumpria pena por roubo.

O caso aconteceu em frente a uma loja de variedades, que fechou as portas após a ocorrência. Um assessor parlamentar de 50 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que presenciou o crime. Ele contou que um homem conseguiu imobilizar e tomar arma do suspeito e, em seguida, efetuou dois tiros contra ele.

"O homem que rendeu o assaltante não estava armado. O bandido ainda deu dois tiros, mas não o acertou, que tomou o revólver dele e atirou no queixo e nas costas do assaltante", disse. Segundo a testemunha, o autor dos disparos deixou a arma no local e fugiu. O revólver não foi localizado pela polícia, e a suspeita é que tenha sido levado do local do crime por algum pedestre.

Segundo o tenente Michel Baiense, o caso ocorreu por volta das 13h. Rodriney ainda foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas já chegou sem vida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o caso.