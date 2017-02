Detentos foragidos são recapturados na zona norte de Manaus

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), sobe para 102 o número de detentos capturados, dos 225 que fugiram no início do ano

Elson Soares da Custa, 24, e Willian Carvalho da Silva, 20, foram presos na manhã desta quarta-feira. Fotos: Divulgação/Seaop

Matéria atualizada às 14h44

Correção: a reportagem havia informado que William também era fugitivo do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, porém, ele é fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade

Manaus - Elson Soares da Custa, 24, e Willian Carvalho da Silva, 20, que estavam foragidos após as rebeliões no dia 1ª de janeiro, foram recapturados, na manhã desta quarta-feira (8), por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), com eles sobe para 102 o número de detentos capturados, dos 225 que fugiram no início do ano.

Conforme o secretário da Seap, Orlando Amaral, Elson, que responde por roubo no regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi o primeiro a ser capturado. Ele foi localizado na Rua Amazonas, na comunidade Rio Piorini, no Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. O detento estava na casa da companheira dele, que é mãe de outro homem, que não teve o nome divulgado, e também é foragido.

Já Willian era fugitivo do semiaberto do Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat), foi capturado escondido na casa da avó, na Rua Domicio Santos, no Cidade de Deus, na zona norte. De acordo com a Seaop, ele é especializado em roubos a transportes coletivos.

De acordo com a Seap, dos 225 detentos que conseguiram fugir do Compaj e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) 102 já goram capturados. Os dados foram atualizados, na manhã desta quarta-feira. Ainda estão sendo procurados 123 presos.

Orlando Amaral disse que a população pode continuar ajudando a polícia a localizar os fugitivos. Informações que possam ajudar a localizar e capturá-los podem ser divulgados por meio do Disk-Denúncia 181 ou por mensagem via aplicativo WhatsApp 92 9412-4431.