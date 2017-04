Detran apreende 49 veículos irregulares

Veículos foram apreendidos devidos a irregularidades como mau estado de conservação do veículo. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Até fevereiro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) apreendeu 49 caminhões e carretas, devidos a irregularidades como mau estado de conservação do veículo, a falta de itens de segurança e licenciamento do veículo em atraso. Para o diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, o número de apreensões nas três blitze deste ano é considerado grande.

Em todo o ano passado, segundo o Detran, 280 multas foram aplicadas em blitze para fiscalizar veículos pesados. Em 2017, até o final de fevereiro, foram mais de 100 autos de infração, segundo o órgão.

A Avenida Ephigênio Salles é uma das vias que recebe maior número de veículos pesados irregulares, conforme Feitoza. O diretor afirmou que, além das fiscalizações, a população também pode denunciar este tipo de irregularidade pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, no número 99146-9863.

“Temos uma situação crítica também na Bola da Suframa, na Avenida Ephigênio Salles e no Distrito Industrial, perto dos terminais de carga. Nós recebemos uma média de 10 a 15 mil denúncias por mês, muitas não são de competência do Detran e, sim, do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans)”, disse.

No final do ano passado, o DIÁRIO acompanhou uma das fiscalizações do Detran-AM, durante a operação Carga Pesada na Avenida Ephigênio Salles, zona centro-sul de Manaus. Na ocasião, o diretor-presidente informou que o contêiner de um dos veículos apreendidos estava totalmente solto da carroceria.

Ainda conforme o diretor, as irregularidades vistoriadas nas fiscalizações se repetem a cada inspeção.

“Não muda. É sempre a mesma coisa. São problemas que põe em risco as outras pessoas, um problema muito sério. É licenciamento em atraso, é transportar carga perigosa que está fora dos limites, artigos de segurança mesmo. Mau estado do veículo, pneus carecas”, disse.

Circulação proibida

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), em todo o ano passado, 250 carretas e caminhões foram multados por circular nas zonas de restrição de circulação. Este ano, até janeiro, oito veículos tinham cometido essa irregularidade.

O órgão fiscalizador do município informou que diariamente os agentes do Manaustrans realizam fiscalização quanto ao cumprimento das normas estabelecidas pelo Código Trânsito Brasileiro (CTB).

É infração média, segundo o Manaustrans, quem descumpre a restrição de circulação corresponde a uma multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



As áreas de restrição de circulação para os veículos pesados estão presentes no Centro de Manaus, na Avenida Djalma Batista, Constantino Nery, Mário Ypiranga, Umberto Calderaro e Maceió.