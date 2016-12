Detran-AM registra aumento de 41,8% em infrações durante o Natal em Manaus

Em relação aos casos de embriaguez, 35 motoristas foram flagrados durante o fim semana deste Natal, um número 34,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado

Detran-AM realizou operações durante o fim de semana do Natal. Foto: Divulgação/ Detran-AM

Manaus - Da madrugada de sexta-feira (23) até a madrugada desta segunda (26), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), com apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Baptran) da Polícia Militar do Amazonas, autuou 232 motoristas. Entre as irregularidades, estavam embriaguez, adolescentes dirigindo, pessoas não habilitadas ao volante, excesso de lotação e veiculo com licenciamento em atraso. No geral, houve um aumento de 41,8% no número em infrações na comparação com dados registrados em 2015, apontou o órgão.

Em relação aos casos de embriaguez, 35 motoristas foram flagrados durante o fim semana deste Natal, número 34,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 23 motoristas foram flagrados pelo Detran-AM dirigindo embriagados.

Além das autuações 22 veículos foram apreendidos, sendo nove carros e 13 motocicletas. Os números foram divulgados nesta segunda pelo Detran-AM.

Médico preso

Entre os motoristas flagrados dirigindo embriagados, estava um médico que chegou a agredir um dos policiais do Baptran, o cabo Jonas Ferreira de Barros, durante a abordagem. O médico, de 49 anos. ao perceber a blitz, na Avenida do Turismo, zona Oeste, próximo ao cemitério Parque Tarumã, passou o volante para o carona, uma mulher jovem identificada apenas como Joana. Ao ser parado na blitz foi constado que a pessoa que estava ao volante não era habilitada. Além do que, o veiculo de placa PMI 2748 estava com o licenciamento em atraso.

Depois de constatadas as irregularidades, o médico passou agredir verbalmente o policial, usando palavras de baixo calão, que evoluíram para agressão física.O caso, ocorrido por volta das 2h da madrugada desta segunda-feira, foi registra do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na zona Oeste, onde o médico ficou preso.

Conscientização

O balanço das operações de trânsito foram divulgados nesta segunda-feira, pelo diretor presidente do Detran – AM, Leonel Feitoza para quem os números revelam uma situação preocupante.

“Muitas pessoas se disseram chocadas com a nossa campanha de final de ano, exibindo carros e manequins simulando acidentes, entretanto, o que vimos nesse fim de semana foram dezenas de exemplos de falta de conscientização. Muitos ainda se arriscam e colocam a vida de outras pessoas em risco. Dezenas de motoristas foram autuados por embriaguez e outras imprudências no trânsito”, lamenta o dirigente.