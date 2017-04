TRT divulga resultado da prova objetiva do concurso público

O resultado foi publicado na edição desta quarta-feira (5), do Diário Oficial da União e também pode ser conferido no site Fundação Carlos Chagas

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) divulgou o resultado da prova objetiva após recursos. O resultado foi publicado na edição desta quarta-feira (5), do Diário Oficial da União.

De acordo o documento, os recursos interpostos contra o resultado preliminar do concurso foram analisados e as respectivas respostas estão disponíveis no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

O Edital também informa que fica valendo como Resultado Definitivo da Prova Objetiva após recurso, as listas de candidatos aprovados publicadas no Diário Oficial de 27/03/2017 e disponibilizadas no site da Fundação Carlos Chagas.

Vagas reservadas às pessoas com deficiência

Os candidatos aprovados e inscritos para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência foram convocados para Avaliação Multiprofissional prevista no item 5.11 do Capítulo 5 do Edital de abertura de Inscrições.

Os candidatos serão atendidos nos dias 24, 25 e 26 de abril, das 8h às 10h30, no Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Ferreira Pena, 546, Centro, por ordem de chegada, e somente serão realizadas avaliações daqueles que comparecerem de acordo com o “horário de apresentação”.

A relação com os nomes, local, data e horário para a avaliação dos candidatos com deficiência está disponível no Edital n° 8, no site da FCC.

Avaliação dos candidatos autodeclarados negros

A avaliação de verificação da condição declarada dos candidatos aprovados no concurso e inscritos para concorrer às vagas reservadas aos negros irá acontecer no período de 21 a 23 de abril, de 8h às 10h30, no Fórum Trabalhista de Manaus. na Rua Ferreira Pena, 546, Centro. A relação com os nomes, local, data e horário para a avaliação dos candidatos autodeclarados negros está disponível no Edital n° 9, e pode ser acessada no site da FCC.