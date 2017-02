Dois colombianos morrem e um fica ferido em confronto com a Polícia Federal 

O tiroteio ocorreu na comunidade Boca do Paraná do Cumprido, em Urucará

Outro colombiano também foi baleado e está no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Foto: Caique Varella

Manaus – Dois colombianos morreram após confronto com agentes da Polícia Federal (PF), na última terça-feira (7). O tiroteio ocorreu na comunidade Boca do Paraná do Cumprido, em Urucará (a 260 quilômetros de Manaus). Outro colombiano também foi baleado e está no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O delegado de Repressão a Entorpecentes da PF, Caio Avanço acompanha o caso.

De acordo com Avanço, a PF ainda não pode divulgar detalhes da ação, que resultou na morte dos colombianos. Os corpos da dupla e o ferido foram levados para a cidade de Urucará.

No porto do município, policiais militares do 4ª Grupamento da Polícia Militar (GPM), segundo o cabo Serrão, deram apoio a Polícia Federal na contenção de curiosos.

Os corpos foram encaminhados para a cidade de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus) e, segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), resgatados e trazidos para Manaus para exames de necropsia e identificação.

Outras informações serão divulgadas em nota, segundo o superintendente da PF, Marcelo Rezende. De acordo com ele, será divulgada ainda na manhã desta quarta-feira.