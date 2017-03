Em dois meses, 175 adolescentes foram encaminhados para medidas socioeducativas

A Sejusc é responsável por garantir a proteção integral aos adolescentes em conflito com a lei que estejam cumprindo medidas socioeducativas com restrição de liberdade, segundo o estatuto. Foto: Flávio Neves/ Sejusc

Manaus – Nos primeiros dois meses deste ano, 175 adolescentes com idade entre 12 a 17 anos foram encaminhados aos centros socioeducativos, um crescimento de 8% em relação ao mesmo período no ano passado. Em todo ano de 2016, 1.360 menores infratores tiveram que cumprir medidas privativas devido aos crimes cometidos no Amazonas, segundo dados da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), disponíveis no Portal de Informações Governamentais (E-Siga).

Em média, no ano passado, 28 adolescentes foram sentenciados a internação provisória, internação e semiliberdade, a cada semana. Neste ano, 16 jovens do sexo masculino já cumprem a medida socioeducativa em semiliberdade. Já entre as meninas esse número cai para cinco.

Remissão

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), a instituição não faz o acompanhamento do jovem que é liberado, por meio da remissão do Ministério Público do Estado Amazonas (MP-AM). O benefício é destinado aos adolescentes que cometem delitos considerados mais leves, como o furto.

“Eu detectei uma falha do sistema. Muitos liberados que recebem a remissão do Ministério Público, não têm um acompanhamento após saírem da Deaai e, às vezes, voltam na mesma semana”, relatou Elizabeth.

Para mudar este cenário, conforme a delegada, a especializada e a Delegacia Geral (DG) estão buscando entidades parceiras. O intuito, segundo a delegada, é fazer o acompanhamento social e psicológico do menor infrator liberado pelo MP-AM, por um mês.

“Ele dá entrada aqui na Deaai, às vezes, por um furto, uma ameaça, uma briga e é liberado. Às vezes tem um delito a mais que a gente não sabe. A gente está buscando parceiros, uma equipe de psicologia para ir à residência, porque o genitor costuma contar uma história fantasiosa. E o Ministério Público libera esse menor, sob os cuidados dessa mãe, mas o adolescente não tem controle familiar e volta na mesma semana”, afirmou.

A desestruturação familiar é a principal causa que leva o adolescente a se envolver com o crime, na avaliação da delegada. Elisabeth orienta aos responsáveis que têm conhecimento dos delitos do filho, que o encaminhe até a Deaai.

“O Estatuto não é tão punitivo, tem um caráter de orientação também. Porque, hoje, o que acontece: ele (menor infrator) ao final de 18 anos vai para cadeia, porque não saiu da situação de criminalidade. Ou ele é morto. Só tem esses dois caminhos”, afirmou.

A Sejusc é responsável por garantir a proteção integral aos adolescentes em conflito com a lei que estejam cumprindo medidas socioeducativas com restrição de liberdade, sentenciada pela autoridade judiciária, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Adolescentes apreendidos suspeitos de estuprar criança

No mês passado, dois adolescentes, de 12 e 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM), no loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona leste, por suspeita de estupro, a um menino, de 8 anos, de acordo com informações da delegada Elizabeth de Paula, da Deaai.

Conforme a delegada, os adolescentes e o menino estavam brincando com figurinhas, quando o jovem, de 12 anos, fez a proposta de trocar uma figurinha por sexo com a vítima.

Outro caso envolvendo menores ocorreu no ano passado, quando uma adolescente, de 15 anos, foi apreendida suspeita de ter matado, a facadas, o aposentado Mário Barão, 85, em um apartamento do Prosamim, no bairro Raiz, zona sul.

Familiares informaram que a jovem estava sob efeito de drogas quando cometeu o crime. Ela foi apreendida e encaminhada à Deaai.

Segundo um dos filhos do aposentado, o autônomo Argemiro Tavares Barão, 61, a adolescente é usuária de drogas e já tinha ido morar na rua por conta do vício.