Dois meses após rebeliões, 112 presos do Ipat e Compaj seguem foragidos

No Compaj, 56 presos foram mortos e 147 fugiram da unidade. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Apenas 18 fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) que deixaram as unidades durante as rebeliões que resultaram em 60 mortes, nos dias 1º e 2 de fevereiro, foram recapturados durante o mês de fevereiro. No total, 225 detentos, sendo 78 do Ipat e 147 do Compaj fugiram, no começo do ano. Em janeiro, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 95 presos foram recapturados. Com isso, até essa quarta-feira (1º), 112 presos das duas unidades seguiam foragidos.

Para o secretário da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sergio Fontes, quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna a captura dos que ainda estão foragidos. Ele garante, porém, que os trabalhos em busca dos detentos não vão parar. “Fica mais difícil porque eles conseguem ir para longe. Exemplo disso foram os dois foragidos que conseguimos recapturar em uma operação no município de Tapauá. Mas vamos continuar com os trabalhos, a recaptura desses detentos não vai parar”, prometeu.

Conhecido internacionalmente após publicar uma foto no Facebook, Brayan Bremer, detento do Ipat, segue na lista dos foragidos. Segundo Fontes, Bremer não está entre os foragidos que são prioridades. “Nós estamos priorizando os presos que fugiram e são mais perigosos. O Brayan está sendo procurado assim como outros, mas tem muitos que fugiram que são de alta periculosidade. Ele só se destacou diante dos demais foragidos por ter aparecido nas redes sociais”, comentou.

Na lista dos que ainda seguem foragidos também está Francisco Diego dos Anjos, o ‘Dieguinho’. Ele possui 17 processos por homicídio. Ele havia sido preso em fevereiro de 2014 pela Polícia Civil. De acordo com a PC, ele atuava na zona norte de Manaus e junto com o irmão Jeanderson Nogueira, que também é fugitivo da Justiça, assassinaram cerca de 30 pessoas naquela área da cidade. Os dois atuavam como pistoleiros da facção Família do Norte (FDN).

Vidal Pessoa

A Seap também informou que cinco detentos seguem foragidos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP). Elivaldo Silva da Costa, Janilson Monteiro da Frota, Jones dos Remédios Martins, José Augusto da Rocha Júnior e Paulo Guilherme Carvalho da Silva são os detentos que estão sendo procurados desde o último domingo (26 de fevereiro).

A fuga de 14 internos que ocorreu na noite do dia 25 de fevereiro, por volta das 23h45, já teve quatro internos recapturados. Ainda na noite do ocorrido, a polícia conseguiu recapturar dois foragidos: Etelvino Barbosa de Amorim Junior e Jéferson Soares Costa. No dia 27, a Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas (Seaop), recapturou os foragidos Alexsandro de Souza Reis e Leonardo Elias Nahmis de Oliveira.

Cinco fugitivos foram encontrados mortos no Distrito Industrial e Tarumã. São eles: Arlisson Matos Pereira, Breno Custódio de Jesus, Claudiomar Ribeiro de Sá, Douglas da Silva Costa e Edgar de Souza Ribeiro.