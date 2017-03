Dois morrem após entrar em confronto com a polícia em tentativa de assalto no interior do AM

Polícia entrou em confronto com a quadrilha no momento em que se preparava para assaltar uma agência bancária em Urucará. Outros dois criminosos conseguiram fugir

Manaus - Dois homens morreram, e outros dois estão desaparecidos, após terem entrado em confronto com policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), na tarde desta quarta-feira (22), na localidade Paraná do Serpa, região entre Itacoatiara-Urucará, no interior do Amazonas. Os dois desaparecidos caíram no rio, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, eles integravam uma quadrilha especializada em roubos a banco, que estava atuando principalmente no interior.

Conforme a PC, os suspeitos foram surpreendidos no momento em que se preparavam para praticar um assalto a uma agência bancária de Urucará. Durante a tentativa de abordagem, entraram em confronto com equipes da DERFD, da Delegacia de Itacoatiara.

A Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência ( SEAI) ajuda na busca pelos desaparecidos dando suporte com lanchas.

Dois dos criminosos, ainda não identificados, foram encontrados mortos. Com eles, foram encontradas duas pistolas calibre ponto 40. Outra arma utilizada pelos assaltantes, uma espingarda calibre 12, caiu no rio.

Ainda segundo a polícia, o grupo é suspeito de ter realizado um assalto em Nova Olinda do Norte.