Dois policiais são baleados nas zonas leste e norte de Manaus

Manaus - Em menos de dez horas, dois policiais militares foram baleados em confronto com criminosos nas zonas leste e norte de Manaus. Conforme informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM), os policiais estão internados em unidades hospitalares e não correm risco de morte.

Por volta de 4h30 desta terça-feira, o aspirante da Polícia Militar (PM), E. Ventura, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi ferido em um tiroteio com um traficante, que não teve o nome divulgado, na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, zona leste.

Em nota, a PM informou que o policial estava de serviço, quando recebeu informações sobre o esconderijo do traficante. Segundo a PM, ao chegar ao local os policiais foram recebidos a tiros.

Ainda conforme a PM, o oficial foi atingido e segue internado no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, bairro Tancredo Neves, onde passou por procedimento cirúrgico e está em estado de observação.

Por telefone, na tarde desta terça-feira, o capitão Wener Vieira, comandante da 30ª Cicom, informou que a polícia está fazendo diligências na região para prender o traficante, que também é envolvido com homicídios na zona leste.

Tentativa de roubo

O cabo da PM C. Arruda, da 27ª Cicom foi atingido a tiros, ao tentar impedir um roubo a um mercadinho, na Rua Rio Caboris, bairro Novo Aleixo, zona norte, por volta das 18h30 da última segunda-feira. As informações são da assessoria de imprensa da PM.

Em nota, a PM informou que o policial não estava de serviço durante o assalto. Segundo a PM, Arruda estava fazendo compras no estabelecimento e tentou evitar a fuga do assaltante, que conseguiu fugir do local e não foi preso pela polícia.

O proprietário do mercadinho, que pediu para não ter o nome divulgado, nega que o assalto ocorreu no estabelecimento dele. Segundo ele, a tentativa de roubo ocorreu na esquina da Rua Ivaiporã, no mesmo bairro, quando uma dupla em uma motocicleta, ainda não identificada tentou roubar o PM. “Não aconteceu nenhum roubo aqui no meu comércio. Tanto que eu socorri o policial e o levei para o hospital”, explicou o comerciante.

Arruda foi levado para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, no bairro São José, onde está internado em quadro estável.