Dono de pizzaria é morto com 11 tiros na zona sul de Manaus

Caso aconteceu no bairro Educandos. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O empresário Roger Batista Barros de Oliveira, 37, foi morto com 11 tiros, na noite desta sexta-feira (3), dentro da pizzaria dele, localizada na rua Vista Alegre, bairro Educandos, zona sul da capital. De acordo com testemunhas, dois suspeitos chegaram no local, executaram a vítima e fugiram andando por um beco nas proximidades do estabelecimento.

Segundo o aspirante Solto Moraes, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares informaram que o empresário havia alugado o espaço há pouco tempo para montar uma pizzaria, e estava fazendo uma reforma no local quando foi surpreendido pelos suspeitos.

O aspirante informou que, de acordo com testemunhas, quando os dois suspeitos chegaram ao local, o empresário estava sozinho na área interna do estabelecimento, enquanto três pintores estavam na área externa. A vítima foi executada com 11 tiros, ainda segundo o aspirante.

Ainda não se sabe qual pode ter sido a motivação do crime mas, segundo o policial, as características são de um possível acerto de contas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Caso atraiu atenção de moradores da área. Foto: Eraldo Lopes