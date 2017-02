Donos de galpão são multados em R$ 49,5 mil por descartar entulhos no Igarapé do 40

Estavam sendo lançados no igarapé sacos de areia, restos de obra e até carcaças de veículos e embarcações. Além da multa, foi dado um prazo de cinco dias para a remoção do material

A ação foi flagrada por fiscais da Semmas. Foto: Divulgação

Manaus - Os proprietários de um galpão, situado na Avenida Costa e Silva, no bairro da Raiz, zona sul da capital, foram autuados por estarem realizando o descarte de entulhos em área de preservação permanente (APP) do Igarapé do 40, num trecho onde as alagações ocorrem com intensidade durante os temporais. Além da multa, no valor de R$ 49,5 mil, correspondentes a 501 Unidades Fiscais do Município (UFMs), foi dado um prazo de cinco dias para a remoção do material descartado.

Estavam sendo lançados no igarapé sacos de areia, restos de obra e até carcaças de veículos e embarcações com o objetivo de desviar o curso d’água. A ação foi flagrada pelos fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Os proprietários do galpão já haviam sido autuados há alguns anos por conta de intervenções no igarapé. Neste ponto, a alagação chegou a causar recentemente a queda do muro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

Ações

O local foi um dos mais afetados pelas alagações nos temporais registrados nas últimas semanas. Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, o desassoreamento dos igarapés vem sendo realizado emergencialmente em todos os pontos críticos de alagação, inclusive no 40.

Uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) está trabalhando na área, fazendo a dragagem do igarapé e em outros 14 pontos da cidade. Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior, a área será monitorada pela fiscalização, que será intensificada.