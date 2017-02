Doze detentos fogem da Vidal Pessoa por buraco no telhado, diz comandante do CPE

Os presos serraram os as grades, saíram das celas e fugiram pelo telhado, segundo a polícia. Foto: Divulgação

Manaus - O comando de Policiamento Especialidade ( CPE) realiza, na manhã deste domingo (26), uma recontagem de presos na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro. De acordo com o comandante do CPE, tenente-coronel Álvaro Cavalcante, 12 detentos fugiram da unidade, durante a madrugada, após terem furado um buraco no telhado.

Conforme o comandante, os fugitivos escaparam do Pavilhão A. De acordo com ele, os detentos serraram os as grades, saíram das celas e fugiram pelo telhado. Durante a fuga, dois presos, que ainda não tiveram os nomes divulgados, foram recapturados pela Polícia Militar ainda nas proximidades da Cadeia Pública.

Foto: Carla Albuquerque

Ao todo no Pavilhão A encontravam-se presos 115 detentos. "Dava para ter escapado mais presos, mas, graças a Deus, tinha policiamento nas redondezas e conseguimos evitar fuga de mais detentos", disse.