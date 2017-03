Drogaria no Santo Antônio é interditada após denúncias

Proprietário tem prazo de 72 horas para apresentar defesa. Foto: Divulgação/Visa Manaus

Manaus - A fiscalização da Vigilância Sanitária (Visa Manaus) interditou uma drogaria que funcionava irregularmente no bairro Santo Antônio, zona oeste da cidade, na tarde desta quinta-feira (23). A blitz foi provocada pela Procuradoria da República no Amazonas, a partir de denúncias recebidas contra estabelecimentos do ramo de medicamentos na capital e interior do estado.

A drogaria, que foi a primeira a receber a visita dos fiscais, foi interditada por não apresentar o licenciamento sanitário, que inclusive deve estar afixado em local visível, e não ter um responsável técnico farmacêutico. Além disso, a estrutura física não é adequada, o ambiente não é limpo e os fiscais ainda encontraram medicamentos com prazo de validade vencido.

O proprietário não estava no local. Ele tem prazo de 72 horas para apresentar defesa. Caso não apresente argumentação convincente, sofrerá as sanções legais. Para reabrir, terá que pagar multa. Nos dois casos, os valores serão estipulados pela Visa Manaus após análise das infrações.