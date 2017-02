Drogas, facas e celulares são apreendidos durante revista em delegacia do Careiro Castanho

Ao todo, 35 presos vivem na delegacia. A capacidade máxima é de 20 detentos, segundo o delegado. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Uma revista no 34º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no município de Careiro Castanho (a 168 quilômetros de Manaus), resultou na apreensão de cinco celulares, oito carregadores, uma faca e drogas, na manhã desta quinta-feira (2). A revista aconteceu após uma denuncia anônima, informando que os presos estariam serrando as grades das celas para tentar fugir, conforme informações do delegado Daniel Antony, do 34º DIP.

Ao todo, 35 presos vivem na delegacia. A capacidade máxima é de 20 detentos, segundo o delegado. A revista contou com um cão farejador da Companhia de Cães da Polícia Militar. De acordo com o delegado Daniel Antony, as revistas são periódicas, mas a ocorrida nesta quinta-feira, foi antecipada por causa da denúncia.

“Fazemos revistas periódicas na carceragem da delegacia, mas recebemos uma denúncia anônima de que os presos estariam serrando as grades superiores de ventilação das celas”, disse.

Segundo o delegado, nenhum material de serra foi encontrado. Todos os objetos, a faca e as porções de drogas apreendidas, devem ser anexadas ao inquérito policial, aberto para apurar a entrada do material na delegacia.

