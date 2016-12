Dupla assalta clientes e funcionários em loja da Pemaza na zona oeste de Manaus

Loja fica localizada no bairro da Paz; crime ocorreu por volta de 12h30 desta quarta-feira. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Dois homens ainda não identificados assaltaram clientes e funcionários da loja de peças para veículos Pemaza, na Avenida Torquato Tapajós, na altura do Bairro da Paz, zona oeste de Manaus. De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, do 17° Distrito Integrado de Policia (DIP), pertences pessoais de clientes e funcionários, além de cerca de R$ 440 do estabelecimento foi roubado pelos suspeitos.

Segundo o delegado Miguel Ribeiro, os funcionários da loja relataram a polícia que por volta das 12h30, dois homens chegaram ao estabelecimento armados e anunciaram o assalto. "Nos disseram que os dois estavam em uma moto, desceram e anunciaram o assalto. Eles levaram carteiras e celulares das pessoas que estavam sendo atendidas, celulares dos funcionários e o dinheiro do caixa", disse.

Ainda conforme o delegado Miguel, a dupla fugiu do local e a polícia deve iniciar investigações ainda hoje para ver as imagens do crime pelas câmeras de segurança da loja e localizar os suspeitos.

"Acredito que esse foi um roubo de oportunidade. Os bandidos alugam armas e entram em estabelecimentos assim para tentar roubar. Isso vem sendo muito corriqueiro nessa época de fim de ano", finalizou o delegado Miguel Ribeiro.

O gerente da loja, que não quis ter o nome identificado, comentou que os suspeitos chegaram em uma moto Titan preta, cada um com uma arma e anunciaram o assalto. "Um ficou na frente do caixa e outro no meio da loja. Anunciaram o assalto e saíram fazendo a limpa no local. Não ofenderam nem bateram em ninguém e a reação das pessoas foi muito tranquila, apesar da situação", disse.