Dupla é assassinada no bairro Cidade Nova durante a madrugada

Manaus – O ajudante de pedreiro Charlison Mendes da Costa, 20, e o amigo dele Valdenilson dos Santos Ferreira, 21, o Bodó, foram mortos a tiros, por volta das 4h desta segunda-feira (6), em um táxi, na Rua Plutão, comunidade Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. A Polícia Civil investiga o motivo do assassinato.

Segundo a mãe de Charlison, Ozana Mendes, 38, o filho e o amigo estavam voltando de um balneário na madrugada de hoje, quando foram seguidos por quatro homens, ainda não identificados, que estavam em um carro preto e fizeram os disparos contra as vítimas.

"Eu acredito que o alvo era esse Bodó, pois, lá, no balneário, ele ficou com uma menina. Essa moça foi no táxi com eles e, depois da morte, entrou no carro preto", disse Ozana, que ressaltou que o filho não tinha nada a ver com a confusão.

Ainda conforme a mãe da vítima, dentro do balneário, a mulher teria jogado um copo de cerveja no rosto de um homem, ainda desconhecido.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte Manaus.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).