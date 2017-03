Dupla é condenada a mais de 13 anos de prisão por tentar matar DJ a facadas, em Manaus

3ª Vara do Tribunal do Júri julgou o caso nesta quarta-feira. Foto: Raphael Alves/Acervo-DA

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que a 3ª Vara do Tribunal do Júri julgou e condenou, nesta quarta-feira (8), Carlos da Silva Rodrigues e Deivid Andrade Cordeiro por tentarem matar, com dez facadas, o técnico em Informática e DJ Iann Wenery Neves de Almeida, no dia 24 de outubro de 2012. O DJ havia vendido um carro, Gol, a Carlos que deixou de efetuar o pagamento do valor acertado e, ao ser cobrado, ficou indignado e resolveu matar o DJ, com a ajuda do comparsa.

Na ocasião, Carlos chegou a ser preso e confessar o crime, mas foi liberado por conta do Código Eleitoral 236, já que a detenção ocorreu no período de eleições.

Nesta quarta, Carlos foi condenado a 15 anos de reclusão e Deivid a 13 anos e seis meses, ambos em regime fechado. Como estavam respondendo o processo em liberdade, os dois poderão recorrer da sentença da mesma forma, conforme informou o TJAM, por meio da assessoria de imprensa.

De acordo com o Tribunal, na sessão de julgamento presidida pelo juiz Mauro Antony, apenas Carlos compareceu. Deivid Andrade foi julgado à revelia. Ainda conforme o TJAM, o defensor público Diego Luiz Castro Silva, que defendeu Carlos Júnior, disse que vai recorrer da sentença, pois, na avaliação dele, a pena foi elevada.

Entenda o caso

De acordo com o Ministério Público, Iann Wenery vendeu um veículo, modelo Gol, para Carlos Júnior, que não efetuou o pagamento do valor acertado. Insatisfeito com as constantes cobranças feita por Iann, Carlos resolveu matá-lo, com a ajuda de Deivid. No dia do crime, Carlos marcou um encontro com a vítima, prometendo quitar a dívida. Ao entrar no carro de Carlos (o mesmo que motivou cobrança), Iann foi atacado, a facadas. Ele sobreviveu aos ferimentos depois de passar por várias cirurgias.