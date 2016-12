Dupla é detida por populares após tentar roubar carro em avenida na zona norte

O suspeito exigiu que a vítima saísse do carro e, em seguida, chamou a comparsa. Populares notaram a ação e agrediram o suspeito até a chegada da polícia

Caso aconteceu na avenida Francisco Queiroz, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, próximo à avenida Max Teixeira. Foto: Reprodução/PM

Manaus - Wilson Valença de Lima, 29, e Katia Lima Neres dos Santos, 33, foram presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira (29), enquanto tentavam roubar um carro na avenida Francisco Queiroz, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus, próximo à avenida Max Teixeira. Populares notaram que os suspeitos estavam cometendo o crime e o detiveram até a chegada da polícia.

Por meio de nota, através da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o delegado Jony Clay, do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que a vítima, de 35 anos, estava parada no semáforo, dentro do veículo, quando foi abordada por Wilson, que estava usando uma arma de brinquedo.

"Ele exigiu que a vítima saísse do carro e, em seguida, entrou, chamando por Katia. Neste momento, populares viram que ele estava com uma arma de brinquedo e começaram a agredir o infrator", disse.

Suspeito abordou vítima, de 35 anos, que estava parada no semáforo, dentro do veículo, e em seguida chamou a comparsa. Foto: Divulgação/PM

Ainda de acordo com o delegado, Wilson tentou fugir das agressões mas foi pego por policiais militares, que foram acionados pelos populares.

O borracheiro José Flávio Batista, 50, trabalha em uma borracharia próxima ao local em que ocorreu o crime e presenciou a situação. "Eram duas mulheres com duas crianças no carro. Eu vi quando as pessoas perceberam que a arma era de brinquedo e foram pra cima deles. Bateram nele que chegou a ficar ensanguentado. Ele ainda correu, mas a polícia pegou", disse.

Wilson e Katia foram encaminhados ao 18º DIP, onde foram autuados pelo crime de roubo tentado. Após os procedimentos cabíveis, Wilson deve ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Katia ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).