Dupla finge entrega de encomenda para praticar assalto no São José, diz vítima

Manaus - Dois homens, um deles vestido com farda dos Correios, fizeram duas pessoas reféns durante um assalto, na tarde desta terça-feira (14), em uma empresa de aluguel de carros, localizada no bairro São José, zona leste de Manaus. Um dos criminosos se passou por funcionário dos Correios, informando que estava no local para entregar uma encomenda, quando anunciou o assalto, conforme informou uma funcionária da empresa, que pediu para não ter o nome e nem a idade divulgada.

Segundo a funcionária, o crime ocorreu por volta do meio dia. Os suspeitos renderam o dono da empresa e a funcionária e fugiram levando dinheiro em espécia, cujo valor não havia ainda sido contabilizado, e dois aparelhos celulares.

À reportagem, a funcionária contou que o homem vestido com a farda dos Correios subiu a escada da empresa e informou, pelo interfone, que tinha uma encomenda para entregar ao dono da empresa. “Quando abri a porta ele puxou um revólver e anunciou o assalto. Foi na hora que o outro homem entrou e os dois ficaram juntos durante o crime”, disse.

Ainda segundo a funcionária, a dupla fugiu em um carro Corsa vermelho, de placa não identificada. Até o fim da tarde desta terça-feira (14), a funcionária informou que o dono da empresa ainda não tinha registrado Boletim de Ocorrência (BO) sobre o assalto.