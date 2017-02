Dupla foge de abordagem policial e homem é baleado em tiroteio na zona norte

Manaus - Paulo Henrique Santos da Silva, 18, foi baleado, na noite da última segunda-feira (6), após ter entrado em confronto junto com o amigo dele Joel Oliveira Basílio, 18, com policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), o tiroteio ocorreu no Conjunto Canaranas, no Cidade Nova, zona norte de Manaus, após a dupla fugir de uma abordagem policial.

A PM informou que os policiais estavam em patrulhamento de rotina na Rua Francisca Mendes, quando tentaram abordar os dois suspeitos, que estavam em uma moto modelo Honda CG 125 Fan, preta de placa JXW-0955, em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação dos policiais, a dupla empreendeu fuga e o garupa efetuou disparos contra a viatura. Os policiais revidaram e após um cerco, conseguiram interceptara os suspeitos na Rua 147 do mesmo Conjunto, onde foram detidos.

Paulo que estava como garoupa foi baleado durante o tiroteio. Ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Platão Araújo, na zona Leste onde recebeu atendimento e segue internado. Já foi preso e conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com a dupla foi aprendido um revólver calibre 38, com quatro munições deflagradas e uma intacta, a motocicleta que não possuía restrições de roubo e três celulares de marcas variadas.