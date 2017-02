Dupla morre após troca de tiros com a Rocam na zona norte de Manaus

De acordo com a DEHS, os homens eram suspeitos de roubar o carro de uma mulher, no bairro Colônia Santo Antônio. Foram apreendidos com a dupla um revólver e munições

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, morreram, no último sábado (11), na Rua Miguel Ribas, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte, após trocarem tiros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os homens eram suspeitos de roubar o carro de uma mulher, nas proximidades do local.

Equipes da Rocam, que estavam em patrulhamento, fizeram as buscas pelo suspeitos e, ao localizá-los, eles efetuaram disparos contra a equipe policial. Os policiais da Rocam revidaram os tiros e atingiram os dois suspeitos, que morreram no local.

Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre 38 e seis munições, quatro delas estavam deflagradas, ou seja, foram disparadas contra os policiais.

Até a publicação desta matéria, o Instituto Médico Legal (IML) não havia identificado nenhum dos corpos, mas informou que os homens aparentam ter entre 20 e 25 anos.

***Colaboração de Girlene Medeiros