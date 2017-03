Dupla é morta a tiros e adolescente fica ferido no bairro Alvorada, em Manaus

O crime foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações estão em andamento pela DEHS

Manaus - O ex-presidiários Saymon Azevedo de Souza, 27, e Thiago Conegundes Nogueira, 25, foram mortos a tiros, por volta de 00h desta quarta-feira (22), na Rua Loris Cordovil, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Durante o duplo assassinato, um jovem, de 15 anos, foi baleado na perna direita. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Saymon era o alvo dos assassinos por conta do envolvido na morte de um policial militar Eugênio Freire do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM).

Conforme os policiais da DEHS, Eugênio morreu no dia 20 de dezembro de 2009, durante um assalto à panificadora Cíntia, na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul da capital.

Uma tia de Saymon, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que o ex-presidiário era ameaçado de morte, por causa de ter assassinado o policial militar. “O Saymon havia saído recente da cadeia, mas continuava recebendo ameaças”, disse a familiar.

Segundo uma mulher, de 38 anos, que presenciou o assassinato, dois homens encapuzados, ainda não identificados, desceram de um carro, preto, modelo e placas desconhecidos e atiraram na direção de Saymon. “O Thiago e o adolescentes morreram por conta das balas perdidas. Os dois não tinham nada a ver com a história e estavamo lanchando em um comércio. Eles vieram para matara o Saymon”, disse.

Thiago foi atingido com o um tiro, enquanto Saymon foi executado com quatro tiros, segundo a perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC). Os dois e o adolescente foram encaminhados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada.

Consta, no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que Thiago havia sido preso, no dia 18 de julho de 2014, suspeito de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Conforme consta no processo, ele outros dois comparsas estavam em um carro Fiat Uno e em uma moto, com uma arma falsa e 500 gramas de maconha. O trio foi encaminhado do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até a última movimentação do processo, em que Thiago teve negado um Habeas Corpus, ele ficou no sistema prisional por quatro meses.

O crime foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as investigações estão em andamento pela DEHS.