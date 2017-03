Dupla planejava invadir delegacia para resgatar presos no Careiro Castanho, diz polícia 

Fernando Gomes Dias e Samuel Monteiro dos Santos são suspeitos de comandar o tráfico de drogas no município

Com os suspeitos, foram apreendidas armas e drogas. Foto: Divulgação

Manaus - Fernando Gomes Dias, 28, e Samuel Monteiro dos Santos, 25, foram presos, na última quinta-feira (2), no Careiro Castanho (a 86 quilômetros de Manaus). De acordo com o delegado da 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) Daniel Antony, a dupla é suspeita de comandar o tráfico no município e planejavam invadir o delegacia para resgatar presos.

O delegado explicou que Fernando e Samuel estavam sendo investigados por tráfico de drogas e são suspeitos de terem praticado um homicídio ocorrido no dia 21 de janeiro deste ano na cidade. “Ontem recebemos denúncia de que estavam em uma casa, comercializando drogas. Em conferência à denúncia, entramos na residência, encontramos as drogas, os apetrechos, as armas e os dois suspeitos” disse.

De acordo com o delegado, com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições intactas, espingarda calibre 28 com duas munições, uma balança de precisão, 200 gramas de maconha, 320 gramas de oxi, 130g de pasta base de cocaína e mais 12 trouxinhas de oxi e cocaína. Além da droga, foram apreendidos ainda material para embalar e refinar os entorpecentes.

No momento da prisão, Samuel se apresentou como sendo o nacional Germany Monteiro dos Santos. Durante pesquisa no sistema, a polícia descobriu que o nome era do irmão dele. “Por conta disso, dei voz de prisão também pelo crime de falsa identidade” falou Antony.

Samuel, que já respondia a processos em Manaus, pelos crimes de receptação, tráfico e homicídio, voltou a ser autuado junto com Fernando por tráfico e porte ilegal de armas.