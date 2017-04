Dupla é presa com R$ 1,5 mil em notas falsas 

A prisões ocorreram depois que Maria Deuzimar da Silva tentou realizar compra na Rua do Comércio, no Parque Dez. Em seguida, ela entregou o comparsa

Além do dinheiro, a polícia apreendeu uma impressora e papel usado para imprimir as notas. Foto: Divulgação PM

Manaus – Maria Deuzimar Ribeiro da Silva e Igor Nery dos Santos foram presos com R$ 1,5 mil, em notas falsas de R$ 50 e R$ 100, no início da tarde deste domingo (2). A prisões ocorreram depois que a dona de casa tentou realizar uma compra na Rua do Comércio, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus, conforme informações do tenente Renato Bentes, da Força Tática, da Polícia Militar.

Segundo o tenente Bentes, por volta de 12h, comerciantes da Rua do Comércio pararam uma viatura que passava pelo local e denunciaram a mulher. “Ela estava com cédulas de R$ 100 e R$ 50. Depois de receber voz de prisão, ela informou a origem do dinheiro e conseguimos fazer a prisão do outro suspeito.

O material foi encontrado em uma casa no bairro Novo Aleixo

Foto: Divulgação

Igor foi preso em uma casa na Avenida Coronel Sávio Belota, conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo, zona norte, onde a polícia apreendeu a maior parte do dinheiro, além de uma impressora e papel usado para imprimir as notas.

Segundo o tenente Bentes, o casal foi encaminhado para a sede da Superintendência da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde foram autuados pelo crime de moeda falsa, com pena prevista de até 12 anos de reclusão.