Dupla é presa e adolescente é apreendido suspeitos de assalto a ônibus, na zona norte

Segundo a PM, o trio foi detido logo após ter roubado pertences de passageiros e a renda do ônibus da linha 430, na Avenida Torquato Tapajós

Trio foi levado ao 15º Distrito Integrado de Polícia. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Jocifran Teixeira Barbosa, 20, e Edson Marques Albuquerque, 18, foram presos e um adolescente de 15 anos foi apreendido, na noite desse sábado (25), suspeitos de assaltar um ônibus, na Avenida Torquato Tapajós, no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), o trio foi detido logo após terem roubado a renda e passageiros do ônibus da linha 430.

Conforme informações da PM, o trio foi detido quanto tentava fugir. Com os suspeitos, os policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam oito celulares e R$ 166, em dinheiro. O adolescente, Jocifran e Edson foram levados ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Joicifran, segundo consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), responde a três processos, sendo dois por roubo e um por furto. Em um depoimento dado à polícia, em 2016, o rapaz afirmou ter sido apreendido 16 vezes por furto, enquanto era adolescente.

Policiais que estavam de plantão no 15º DIP não souberam passar informações sobre as declarações dadas à Polícia Civil, em depoimento. O trio foi apresentado por roubo na delegacia.