Dupla é presa e adolescentes são apreendidos por roubo de carro do MP-AM

Manaus - Rusleyvan Queiroz da Silva Saraiva, 22, o 'Leyvan', e João Victor Rodrigues, 18, o 'Neguinho' foram presos e dois adolescentes, de 14 e 17 anos, apreendidos, por envolvimento em um roubo de um carro do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE). Uma submetralhadora, coletes balísticos e munições estavam no veículo, de acordo com o delegado Péricles Nascimento, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

As prisões ocorreram nos dias 6, 10 e 17 de fevereiro deste ano, nos bairros Nova Cidade, zona norte e Armando Mendes, zona leste. Segundo o delegado, as ordens judiciais foram expedidas pela 11 Vara Criminal.

Conforme Nascimento, no último dia 2 de fevereiro, 'Neguinho', os dois adolescentes e uma mulher identificada, como Roneize Sima de Melo, 27, receberam ordens de 'Leyvan' para roubar um carro.

O delegado informou que ao chegar na Avenida Margarita, com Sumaúma, no bairro Nova Cidade, os assaltantes avistaram um Corolla do MPE-AM, conduzido por um policial militar.

Segundo o procurador geral do MPE, Pedro Bezerra, o policial estava indo para a casa dele no bairro Mauazinho, zona leste, quando ocorreu o assalto. "Ele não estava fazendo nada de errado. Roubaram o carro, a arma que estavam no porta-malas e munições", disse Bezerra.

Ainda conforme o delegado, a arma chegou a ser vendida por R$ 14 mil e foi recuperada em uma casa abandonada no bairro Tarumã, zona oeste.

Rusleyvan e João foram indiciados por roubo, corrupção de menores e associação criminosa. Eles serão encaminhados ao sistema penitenciário. Os adolescentes foram conduzidos para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).