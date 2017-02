Dupla é presa após invadir casa e fazer família de refém na zona norte de Manaus

Nenhuma das vítimas ficou ferida; com eles foram apreendidos celulares, R$ 250, uma pistola de brinquedo e uma motocicleta

Adolescente e homem realizaram o crime na manhã desta quinta-feira. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Um adolescente de 16 anos foi apreendido e Rhuan Travassas Dias, 21, foi preso, na manhã desta quinta-feira (9), após terem invadido uma casa de feito uma família refém, no Nova Cidade, zona norte de Manaus.

De acordo com o tenente da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), R. Otero, a dupla invadiu a casa após ter feito uma série de roubos na zona norte. Com eles foram apreendidos celulares, R$ 250, uma pistola de brinquedo e uma motocicleta.

Conforme informações do tenente, os policiais estavam em patrulhamento pela Avenida Nepal, quando foram informados por moradores que dois homens haviam invadido uma casa. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a família rendida por Rhuan e pelo adolescente. Depois de cinco minutos de negociação, a dupla se rendeu e acabou presa. Nenhuma das vítimas ficou ferida.

No momento da prisão, os policiais apreenderam com os suspeitos, uma mochila onde encontraram uma pistola de brinquedo, sete celulares, R$ 250 em dinheiro. Para a polícia, os objetos foram roubados durante arrastão praticado no Nova Cidade e após os crimes, invadiram a residência para tentar fugir dos policiais.

A dupla foi levada ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foram identificados por outras vítimas. Rhuan e o adolescente foram apresentados por roubo.