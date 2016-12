Dupla é presa após roubar dinheiro e celulares de loja de operadora na Djalma Batista

Os funcionários do estabelecimento foram trancados no banheiro. Os suspeitos foram presos em flagrante e devem responder por roubo e porte ilegal de arma

Com a dupla, a polícia recuperou os 69 celulares que foram roubados da loja, R$ 266 do caixa, além de pertences dos funcionários. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Oziel Pontes de Andrade, 30, e José dos Santos Silva, 25, foram presos em flagrante, na tarde desta quinta-feira (22), após roubarem 69 celulares, R$ 266 e pertences de funcionários de uma loja da operadora de celular 'Claro', na avenida Djalma Batista, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. As informações foram repassadas pelo tenente Neves, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo o tenente Neves, a polícia recebeu uma denúncia da central da operadora Claro, por volta das 14h, informando que a loja estaria sendo assaltada. "Nos deslocamos até o local e nos deparamos com os dois indivíduos, com uma arma calibre 380", disse o tenente.

Ainda de acordo com o tenente, os funcionários do estabelecimento foram trancados dentro do banheiro, enquanto José estava fora da loja e Oziel, dentro. "Fizemos a abordagem e os detivemos, com o material do assalto e a arma que eles estavam usando", acrescentou.

Com a dupla, a polícia recuperou os 69 celulares que foram roubados da loja, R$ 266 do caixa, além de pertences dos funcionários, conforme o tenente Neves.

Oziel e José foram encaminhados para o 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e devem responder pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos cabíveis, eles devem ser encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Oziel e José são escoltados por policial e devem responder pelos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Foto: Reinaldo Okita