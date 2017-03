Dupla é presa com 60 quilos de drogas na zona norte de Manaus

A dupla será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Foto: Caíque Varella

Manaus – O ex-presidiário Michael Douglas Pereira da Rocha, 21, e Robson Maximino Araújo, 29, foram presos com 60 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, avaliadas em 1/2 milhão de reais. De acordo com a delegada Tamara Albano, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as prisões ocorreram na tarde da última quinta-feira (2), nos bairros Novo Israel e Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus.

"Estávamos investigando os dois a duas semanas. Fizemos a abordagem ao Michael Douglas e o encontramos com uma caixa pequena com drogas", disse a delegada.

Segundo Albano, ao fazer buscas na casa de Robson, na Rua Tucuruí, os policiais encontraram 48 porções grandes de maconha e cocaína. Na casa dele, os policiais também apreenderam pacotes de fungicida agrícola, que é usado na mistura de entorpecentes.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Michael já respondia por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em liberdade provisória.

A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).