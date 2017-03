Dupla é presa com drogas e dinheiro no município de Manacapuru 

Além de porções de entorpecentes, policiais encontraram mais de R$ 2 mil. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Manacapuru - Ernandes Ferreira Barcelar, 38, conhecido como “Camarão”, e John Berg Lima Batista, 31, investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foram presos em Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus) na tarde de sexta-feira (17).

Segundo informações do delegado Rodrigo Torres a prisão ocorreu na Rua Cleto Barroso, bairro Aparecido, 15 dias depois que as equipes de investigação receberam uma denúncia anônima informando que na casa de “Camarão” funcionava um ponto de venda de entorpecentes, o que foi confirmado nas diligências realizadas no entorno da residência do suspeito.

“Iniciamos as investigações há duas semanas, e ontem montamos campana em frente à residência do “Camarão”, a movimentação de usuários era constante. Quando o ambiente ficou mais tranquilo entramos na casa e prendemos os dois infratores em flagrante”, explicou Rodrigo Torres.

O delegado de Manacapuru ressaltou que durante revista na residência do infrator, os policiais encontraram R$ 2.767,00 em espécie, seis porções de Oxi, cinco trouxinhas de maconha tipo Skunk, uma porção de maconha, uma balança digital de precisão, além de material para preparo e embalo das substâncias de entorpecentes.

Rodrigo Torres informou que, após os procedimentos policiais na DIP, Ernandes e John foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A dupla irá ficar na carceragem da unidade policial, onde irão permanecer à disposição da Justiça.