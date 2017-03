Dupla é presa durante assalto a ônibus da linha 640 no Centro

Os suspeitos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Foto: Divulgação

Manaus – Mauro Lima Dias e Anderson Alves Moraes, ambos com 20 anos, foram presos por volta das 23h30 da última terça-feira (7), por envolvimento em um assalto ao ônibus da linha 640, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, em Manaus. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla estava com armas de brinquedo.

Ainda conforme a PM, policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram avisados por passageiros e por uma cobradora que estava ocorrendo um assalto no transporte público.

Os policiais fizeram o cerco ao veículo e, ao fazer uma revista na dupla, os PMs encontraram duas armas de brinquedo e R$ 50 em espécie.

Mauro e Anderson foram levados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, zona sul, onde foram autuados por roubo. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.