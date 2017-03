Dupla é presa durante assalto a taxista na Avenida Brasil

Jorge Luiz Pereira e Alex Gomes Lobato foram presos em flagrante com um revólver calibre 38 e objetos pessoais do taxista

Os suspeitos foram encaminhados para o 19º Distrito integrado de Polícia (DIP). Foto: Divulgação

Manaus – Jorge Luiz Nunes Pereira, 48, e Alex Gomes Lobato, 18, foram presos, em flagrante, na noite de segunda-feira (20), durante um roubo a taxista, na Avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste. Segundo informações da Polícia Militar, a dupla estava com um revólver calibre 38 de marca Taurus, com quatro munições intactas e uma deflagrada, além dos objetos pessoais do taxista como dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 200.

Ainda conforme a PM, a equipe da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em patrulhamento quando um táxi cortou a frente da viatura e bateu o veículo. Em seguida, o taxista, que não teve a identidade divulgada, saiu do carro gritando que era refém dos dois homens.

A dupla foi encaminhada para o 19º Distrito integrado de Polícia (DIP).