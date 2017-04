Dupla é presa por latrocínio de subtenente do Exército em feira do bairro Compensa

Crime ocorreu no dia 19 de março deste ano. Militar reagiu ao assalto e foi atingido com três tiros

Denis de Oliveira, 25, e Marcelo Martins Leal, 20, foram indiciados por latrocínio. Foto: Raquel Miranda/ Diário do Amazonas

Manaus – Denis de Oliveira, 25, e Marcelo Martins Leal, 20, foram presos pela morte do subtenente do exército Vladimir dos Santos Ladeira, no dia 19 de março deste ano, em uma feira do bairro Compensa, na zona oeste da capital.

As investigações lideradas pelo delegado Adriano Félix da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), com o apoio do Exército Brasileiro, apontaram os dois como autores do crime. As prisões ocorreram na segunda e terça-feira.

Denis foi preso no Beco São Lucas, bairro Colônia Antônio Aleixo, e Marcelo se encontrava na Rua Cravinho, bairro João Paulo. A notícia de que Vladimir era militar chegou à dupla pelo noticiário.

De acordo com a polícia, a dupla foi ao local para roubar o lucro do dia dos feirantes. Em depoimento, os dois confessaram o crime e afirmaram que a motivação do assassinato foi a reação do militar.



"Percebi a reação dele quando ele pôs a mão na cintura [para pegar a arma], mas não sabia quem ele era." afirmou Marcelo em coletiva.

A dupla foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) após ser indiciada por latrocínio.