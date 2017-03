Dupla é presa com motos roubadas, drogas e armas no bairro Dom Pedro, em Manaus

Karina Andrade da Silva, 21, e Regiane Santana, 22, foram autuadas por associação ao tráfico de drogas. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Karina Andrade da Silva, 21, e Regiane Santana, 22, foram presas na madrugada desta quarta-feira (1º), no Beco São Luiz, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, com duas motos roubadas, meio quilo de drogas, simulacro de fuzil, uma espingarda e rádios comunicadores, de acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

Conforme a PM, a dupla foi presa após uma denúncia anônima que traficantes estavam atirando em becos próximo a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon-AM).

Policiais militares foram até o local e ao entrar nos becos receberam outra denúncia que na casa das duas mulheres havia droga e outros materiais ilícitos.

No local, os policiais apreenderam uma motocicleta CG 150, preta placa NOT-1758, com restrição de roubo, outra CG 160, vermelha e placa PHJ-1782, 450 gramas de pasta-base de cocaína, 500 pinos vazios usados para embalagem de cocaína, uma espingarda de calibre 12, simulador de fuzil, quatro celulares, dois rádios comunicadores, peças de motos e um Registro Geral (RG).

Regiane e Karina foram autuadas por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo automotor, receptação qualificada e associação para o tráfico de drogas. A dupla será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.