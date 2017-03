Dupla é presa com seis quilos de drogas na zona norte de Manaus 

Richard Pereira Gonçalves e Fábio Rodrigo Magalhães Rocha foram conduzidos ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Foto: Divulgação/ SSP-AM

Manaus - Richard Pereira Gonçalves, 39, e Fábio Rodrigo Magalhães Rocha 22, foram presos na tarde desta quinta-feira (2) com seis quilos de drogas na rua Buriti, comunidade Santa Marta, bairro Novo Israel II, zona norte de Manaus. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), denúncias ao 181 informaram que a dupla vendia drogas no local.

Segundo policiais da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), que participaram da ação, os suspeitos estavam na residência de Richard com as drogas.

“Fomos atender à denúncia e constatamos a movimentação no local. Quando a equipe abordou os dois constataram que estavam com as drogas", disse o secretário-executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral.

Richard Pereira Gonçalves e Fábio Rodrigo Magalhães Rocha (que já havia sido preso por tráfico de drogas) foram conduzidos ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registro do flagrante e serão encaminhados ao sistema penitenciário do Estado.